Una sparatoria è avvenuta all’interno di uno studio legale nel ricco quartiere Summerlin di Las Vegas, nello Stato americano del Nevada, causando la morte di tre persone. Tra le vittime ci sarebbe anche l’uomo che ha aperto il fuoco, il quale si sarebbe tolto la vita, secondo quanto riferito dalla polizia. Le altre due vittime sono un uomo e una donna, la cui identità non è stata rivelata. Non è chiaro se il presunto assassino conoscesse le vittime o se le vittime fossero dipendenti dello studio legale. Summerlin si estende per circa 21 chilometri lungo il confine occidentale della città, a circa 30 minuti a ovest della Strip di Las Vegas.

