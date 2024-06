Roma, 12 giu. (LaPresse) – L’Italia della 4×400 maschile, composta da Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edoardo Scotti, ha conquistato l’argento agli Europei di Roma con il tempo di 3’00”81 precedendo di un centesimo la Germania. Oro al Belgio in 2’59”84. L’azzurro Alessandro Sibilio, argento ieri nei 400hs, non ha corso per crampi avvertiti in riscaldamento.

