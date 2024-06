Parteciperà dal 13 giugno al vertice dei leader mondiali

Il presidente americano Joe Biden in viaggio verso l’Italia per per partecipare al G7 in Puglia. Il vertice si svolgerà a Borgo Egnazia (Brindisi) dal 13 al 15 giugno: tre giorni di sessioni durante i quali i leader affronteranno le principali questioni globali. All’incontro parteciperanno anche Papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

