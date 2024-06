Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Tutti i leader” del G7 con i quali si è consultato il presidente Joe Biden prima di partire per l’Italia sono “concentrati” su due obiettivi: il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. In occasione del vertice, ha aggiunto, Biden si consulterà con i leader sugli “sforzi in atto” e certamente “avrà il loro incoraggiamento” sull’azione condotta dagli Stati Uniti.

