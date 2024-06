Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Il movimento è cambiato e l’ho detto dopo la mia gara al secondo giorno che tutti scendevano in pista per portare a casa una medaglia, ognuno ha fatto la sua parte, tutti abbiamo trascinato il resto della squadra, noi stasera siamo scesi in pista per portare a casa la medaglia d’oro. L’Italia c’è, l’atletica c’è, andare alle Olimpiadi dopo questo Europeo ti dà tanta energia in più, tanta voglia di fare, continuate a seguirci e vi regaleremo ancora gioie”. Così Marcell Jacobs parlando ai microfoni Rai dopo l’oro nella 4×100.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata