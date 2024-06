Milano, 12 giu. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è “parte del problema e non della soluzione”. È quanto ha detto Osama Hamdan, rappresentante di Hamas, in un’intervista all’emittente Al-Araby, aggiungendo di avere informato i mediatori che chi rifiuta le proposte è Israele. Secondo Hamdan, la proposta israeliana cerca un cessate il fuoco temporaneo per poter riprendere fiato e poi riprendere la guerra.

