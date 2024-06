Il segretario di Stato Usa in conferenza stampa a Doha sulla proposta di Biden per il cessate il fuoco in cambio degli ostaggi

“Hamas non può e non potrà decidere il futuro di questa regione e della sua gente”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una conferenza stampa a Doha in Qatar, ultima tappa del suo viaggio in Medioriente, parlando dello stallo sulla proposta del presidente americano Joe Biden sul cessate il fuoco a Gaza in cambio degli ostaggi . “Siamo determinati a cercare di colmare le lacune”, ha detto anche Blinken sulla bozza di accordo.

