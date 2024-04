Le violenze sarebbero avvenute nelle prime ore del mattino di domenica

La polizia nazionale spagnola ha arrestato quattro giovani italiani per un presunto stupro di gruppo ai danni di una ragazza a Playa de Palma, sull’isola di Maiorca. I fatti si sarebbero svolti nelle prime ore di domenica, tra le 2 e le 6 del mattino. Secondo quanto riferisce la tv pubblica spagnola Tve, la presunta vittima avrebbe incontrato uno dei ragazzi sul lungomare e avrebbe avuto con lui un rapporto consensuale sulla spiaggia. Successivamente, i due si sarebbero spostati nell’appartamento che i presunti aggressori avevano affittato. Una volta arrivati lì, gli altri tre ragazzi avrebbero aggredito sessualmente la giovane.

Custodia cautelare senza cauzione

La ragazza, di origini brasiliane, sarebbe poi riuscita a lasciare l’abitazione dei ragazzi prendendo il passaporto di uno di loro, e si sarebbe recata in taxi alla stazione dove ha sporto denuncia. Da quel momento è stato attivato il protocollo stabilito per le vittime di violenza sessuale, ed è stata avviata un’indagine della polizia. Gli agenti hanno raccolto informazioni sull’accaduto e hanno scoperto che i quattro avevano intenzione di lasciare l’isola la domenica stessa, quindi hanno accelerato le indagini, riuscendo a identificarli e procedendo al loro arresto. Gli arrestati sono stati portati in tribunale e, secondo quanto riferiscono i media iberici, il giudice ha disposto la custodia cautelare senza cauzione.

