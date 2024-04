La Cedu ha iniziato oggi una sessione su casi cruciali relativi al cambiamento climatico

La Corte europea per i diritti umani di Strasburgo ha iniziato martedì la sua sessione su una serie di casi cruciali sul cambiamento climatico volti a costringere i Paesi a rispettare gli obblighi internazionali di ridurre le emissioni di gas serra. È la prima volta che un tribunale internazionale si pronuncia sul cambiamento climatico. Prima della sentenza, una grande folla si è radunata davanti al palazzo del tribunale. Tra i presenti l’ormai famosa attivista climatica Greta Thunberg. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo non sono giuridicamente vincolanti contro tutti i 46 stati membri, ma costituiscono un precedente legale rispetto al quale verranno giudicate le future cause legali.

