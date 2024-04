Il portavoce Daniel Hagari a proposito delle tensioni con l'Iran

“Siamo pronti per tutti gli scenari e questo sta accadendo da quasi sei mesi”. Lo detto il portavoce militare dell’Idf, Daniel Hagari, riferendosi all’attuale tensione con l’Iran. “Negli ultimi sei mesi siamo stati coinvolti in una guerra su più fronti. Siamo in stato di massima allerta in tutti i campi”, ha aggiunto Hagari.

