Hagari: "Riesamineremo attentamente l'operazione"

L’esercito israeliano (Idf) ha espresso “sincero dolore” per la morte di 7 operatori umanitari dell’organizzazione World Central Kitchen (Wck) uccisi in un attacco a Gaza, ma non se ne è dichiarato responsabile. Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’Idf, ha dichiarato che i funzionari stanno esaminando l’incidente ai massimi livelli e ha aggiunto che sarà avviata un’indagine indipendente che “ci aiuterà a ridurre il rischio che un evento simile si ripeta”. L’attacco ha colpito un convoglio di aiuti, uccidendo 6 operatori internazionali della World Central Kitchen e il loro autista palestinese. Stavano consegnando a Gaza aiuti alimentari disperatamente necessari che erano stati portati via mare

