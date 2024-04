Il Pontefice critico nei confronti dell’arcivescovo tedesco che, prima del funerale di Ratzinger, pubblicò il libro 'Niente altro che la verità'

Papa Francesco contro monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di Benedetto XVI.

“Mi hanno provocato un grande dolore: che il giorno del funerale venga pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste. Naturalmente non mi colpisce, nel senso che non mi condiziona. Ma mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato. Il libro è stato pubblicato il giorno del funerale, e l’ho vissuto come una mancanza di nobiltà e di umanità“, ha detto il Pontefice nel libro-intervista con Javier Martinez-Brocal ‘El sucesor’ (edizioni Planeta) riferendosi a padre Georg, l’arcivescovo tedesco che, prima del funerale di Ratzinger, pubblicò il libro ‘Niente altro che la verità’.

