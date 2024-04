Il simbolo sulla divisa della nazionale per Euro 2024 simile alle rune usate come simbolo della milizia di Hitler

Adidas e la Federcalcio tedesca (Dfb) hanno deciso di intervenire dopo le forti critiche al design di alcune numerazioni delle maglie della nazionale per i prossimi Europei. Il numero 44, in particolare, secondo molti ricorda le rune usate come simbolo delle SS, le milizie tedesche naziste. Di conseguenza, già da ieri mattina (lunedì 1 aprile) non era più possibile personalizzare le maglie con il proprio nome e numero nel negozio Adidas e la Dfb ha interrotto la consegna delle combinazioni ordinate con la 44 nel proprio negozio online.

“Questo non soddisfa le nostre linee guida sulla personalizzazione. Per favore, prova qualcos’altro”, è il messaggio apparso sul sito Adidas al momento di effettuare una selezione corrispondente per le maglie con il numero 4 o 44. “La Dfb e il suo partner 11teamsports sono responsabili della progettazione dei nomi e dei numeri”, ha detto il portavoce del produttore di abbigliamento sportivo, Oliver Brueggen dopo le numerose critiche sui social media allle maglie della Germania, riporta Welt. Secondo la Federcalcio, insieme a 11teamsports verrà ora sviluppato un design alternativo per il numero 4.

Hallo @adidas / @adidasfootball,

ich habe gestern eine Presseanfrage gestellt und heute noch mal nachgefragt, aber leider keine Reaktion. Daher hier die Fragen öffentlich:

– Wird Adidas die Nummer 44 in ihrem Shop sperren?

– Wird Adidas Partnershops anweisen diese Nummer zu… pic.twitter.com/nwinZgCTnN — Tobias Huch (@TobiasHuch) March 28, 2024

Federcalcio tedesca: “44 ‘nazista’ approvato da Uefa”

La Federcalcio tedesca ha sottoposto “all’approvazione della Uefa” la numerazione “dall’1 al 26” delle maglie della nazionale e il controllo è stato superato. Quando è emerso che il numero 44 era “simile un simbolo usato dai nazisti”, è stato immediatamente “bloccato” sui fan-shop. Lo ha detto a LaPresse la Federcalcio tedesca (Dfb), commentando la decisione di bloccare l’attuale numerazione relativa al 4 e al 44 delle nuove maglie della nazionale, dopo le polemiche per la similitudine con il simbolo utilizzato dalle Ss in epoca nazista.

Adidas su 44 ‘nazista’: “Noi contro odio, stop maglie personalizzate”

Adidas si oppone a “violenza e odio in qualsiasi forma” e per questo ha “bloccato la personalizzazione delle maglie” della nazionale tedesca nei suoi negozi online. Lo ha detto a LaPresse, Julia Dusemond, portavoce di Adidas, dopo le polemiche per la numerazione relativa al 4 e al 44 delle magliette della Germania, accostata al simbolo utilizzato dalle Ss in epoca nazista.

“La Federcalcio tedesca (Dfb) e il suo partner ’11teamsports’ sono responsabili del design dei nomi e dei numeri”, ha spiegato la portavoce, sottolineando che “in Adidas lavorano persone provenienti da circa 100 nazioni, la nostra azienda promuove la diversità e l’inclusione e come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi forma”.

“Qualsiasi tentativo di promuovere opinioni divisive o emarginanti non fa parte dei nostri valori come marchio e respingiamo fermamente qualsiasi insinuazione che sia stata una decisione intenzionale. La nostra azienda promuove la diversità e l’inclusione“, ha detto ancora Dusemond.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata