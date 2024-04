Il premier israeliano dopo l'uccisione degli operatori umanitari: "Stiamo indagando"

(LaPresse) Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha riconosciuto che le forze israeliane hanno effettuato l’attacco in cui a Gaza sono rimasti uccisi 7 operatori umanitari di World Central Kitchen (Wck). “Purtroppo nell’ultimo giorno c’è stato un tragico incidente in un attacco non intenzionale delle nostre forze su persone innocenti nella Striscia di Gaza”, ha detto Netanyahu, aggiungendo che i funzionari stanno “controllando a fondo” e “faranno di tutto perché questo non si ripeta”. A seguito dell’attacco di lunedì World Central Kitchen ha sospeso le sue operazioni a Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata