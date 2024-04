Indossavano indumenti protettivi con il logo dell'organizzazione benefica

Sette operatori umanitari internazionali dell’associazione World Central Kitchen e il loro autista palestinese sono rimasti uccisi in un raid israeliano, Le immagini mostrano i corpi di alcune delle vittime all’ospedale Al-Aqsa Martyrs nella città di Deir al-Balah. Indossavano indumenti protettivi con il logo dell’organizzazione benefica. Le sette vittime provengono da Australia, Polonia, Regno Unito, una ha cittadinanza statunitense e canadese e un’altra palestinese. “È una tragedia. Gli operatori umanitari e i civili non dovrebbero MAI essere un obiettivo. MAI”, ha dichiarato la portavoce della WCK Linda Roth in un comunicato. I membri dell’organizzazione umanitaria stavano viaggiando con un due auto blindate con il logo Wck e un altro veicolo. Il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove il team aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza sulla rotta marittima.

