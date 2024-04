Inizia ufficialmente l'anno 6774 per i calendario assiro babilonese

Migliaia di cristiani iracheni hanno celebrato l’antica festa di Akitu, che segna il capodanno assiro, a Dohuk, nella regione semiautonoma curda dell’Iraq. Il 1 aprile segna l’inizio del nuovo anno nelle civiltà babilonese e assira, rendendo questo lunedì l’inizio dell’anno 6774. Le persone hanno indossato abiti tradizionali per le celebrazioni esidendosi in strada nelle danze tradizionali. Akitu è ​​il nome di un tempio situato appena fuori dalla città di Babilonia, in Mesopotamia o Iraq.

Akitu è ​​anche la festa di primavera nell’antica Mesopotamia. La popolazione cristiana dell’Iraq è diminuita da circa 1,5 milioni prima dell’invasione guidata dagli Stati Uniti del 2003 alle poche centinaia di migliaia di oggi.

