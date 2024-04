Nel luogo simbolo della capitale tedesca in centinaia dalla mezzanotte di lunedì

Centinaia di persone si sono radunate di fronte alla porta di Brandeburgo a Berlino per festeggiare l’entrata in vigore della legge che rende legale in Germania l’uso della cannabis per scopi ricreativi. Secondo la norma approvata in Parlamento i maggiorenni potranno detenere anche 25 grammi di cannabis e coltivare in casa fino a tre piante per il consumo privato. Nel luogo simbolo della capitale tedesca in centinaia dalla mezzanotte di lunedì hanno festeggiato la nuova legge fumando spinelli.

