Il leader del CHP, Ozgur Ozel: "Elettori hanno deciso di cambiare volto del Paese"

I risultati delle elezioni amministrative in Turchia. Il principale partito di opposizione turco, il Partito Popolare Repubblicano (CHP) ha mantenuto il controllo su alcune città chiave e ha guadagnato molto in altre zone del Paese. Una grave sconfitta per il presidente Recep Tayyip Erdogan, che aveva puntato a riprendere il controllo soprattutto di Istanbul e Ankara.

A Istanbul e Ankara in testa Imamoglu e Yavas

Con quasi il 60% delle urne scrutinate, il sindaco in carica Ekrem Imamoglu, del Partito Popolare Repubblicano, o CHP, era in testa a Istanbul, la più grande città e centro economico della Turchia, secondo l’emittente statale TRT. Mansur Yavas, sindaco della capitale Ankara, ha mantenuto il suo seggio con un ampio margine, secondo i risultati. Il CHP era in testa in 36 delle 81 province turche, secondo i risultati riportati da TRT.

Un barometro della popolarità di Erdogan

Il voto è stato visto come un barometro della popolarità del presidente Erdogan, che cercava di riconquistare il controllo di aree urbane chiave che aveva perso a favore dell’opposizione nelle elezioni di cinque anni fa. La vittoria del CHP ad Ankara e Istanbul nel 2019 aveva per la prima volta infranto l’aura di invincibilità di Erdogan. Imamoglu ha ottenuto circa il 50% dei voti a Istanbul, mentre il candidato dell’AKP Murat Kurum, ex ministro dell’Urbanizzazione e dell’ambiente, ha ricevuto il 41%, secondo TRT. I sondaggi indicavano una gara serrata tra i due. Imamoglu – una figura popolare considerata un possibile futuro sfidante di Erdogan – ha corso senza il sostegno di alcuni dei partiti che lo avevano aiutato a vincere nel 2019. Sia il partito filo-curdo Uguaglianza e Democrazia del Popolo che il partito nazionalista IYI hanno schierato i propri candidati nella corsa.

Leader opposizione: “Elettori hanno deciso di cambiare volto del Paese”

“Gli elettori hanno deciso di stabilire un nuovo ordine politico in Turchia”, ha dichiarato il leader del CHP Ozgur Ozel a una folla di sostenitori esultanti dopo i risultati. “Oggi gli elettori hanno deciso di cambiare il volto di 22 anni fa della Turchia e di aprire le porte a un nuovo clima politico nel nostro Paese”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata