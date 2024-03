Un risultato favorevole per il partito del presidente rafforzerebbe la sua determinazione a inaugurare una nuova Costituzione

Elezioni amministrative al via in Turchia per il controllo di Istanbul, Ankara – entrambe perse dal partito del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel 2019 – e altre città chiave del Paese. Il voto è un barometro della popolarità di Erdogan che punta in particolare a riconquistare Istanbul (16 milioni di abitanti), dove è nato e cresciuto e dove ha iniziato la sua carriera politica come sindaco nel 1994. Secondo numerosi analisti, un risultato favorevole per il Partito Giustizia e Sviluppo (AKP) di orientamento islamico del presidente 70enne rafforzerebbe la sua determinazione a inaugurare una nuova Costituzione che gli potrebbe consentire di governare oltre il 2028, quando terminerà il suo attuale mandato.

