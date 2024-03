Finora il mese sacro dell'Islam non ha fatto registrare tensioni nella città santa

Migliaia di palestinesi hanno attraversato il checkpoint di Qalandia per entrare a Gerusalemme dalla Cisgiordania nel terzo venerdì di preghiera del Ramadàn. I fedeli sono diretti alla moschea di al-Aqsa. Nonostante i timori per le tensioni legate al conflitto a Gaza e le chiamate alla rivolta dei leader di Hamas fino a oggi il mese sacro dell’Islam non ha fatto registrare tensioni nella città santa.

