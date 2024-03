Si teme che la guerra in corso tra Israele e Hamas possa scatenare scontri nella Città Vecchia

La polizia israeliana ha rafforzato la sicurezza nella Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, prima della preghiera per il secondo venerdì del Ramadan. La settimana scorsa, la preghiera del primo venerdì del mese sacro per l’Islam si è svolta senza violenza nella moschea di Al-Aqsa, sotto rigide restrizioni israeliane, nel timore che la guerra in corso tra Israele e Hamas potesse scatenare scontri nella Città Vecchia di Gerusalemme. Negli ultimi anni, gli scontri nel complesso durante il Ramadan hanno innescato importanti escalation nel conflitto israelo-palestinese, compresi i raid israeliani alla moschea e il lancio di razzi di Hamas, che hanno scatenato una breve guerra tra Israele e Hamas nel 2021.

