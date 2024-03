Kiev: "Nella notte lanciati 99 tra droni e razzi russi". Decollano i caccia polacchi

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 765. Putin afferma che aerei da guerra F-16 che venissero utilizzati da Kiev contro la Russia sarebbero colpiti dalle forze di Mosca anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una “totale assurdità” le accuse secondo cui la Russia sta pianificando di invadere l’Europa.

Caccia polacchi decollati durante ultimi raid russi

Aerei da guerra polacchi e di altri Paesi Nato sono decollati a difesa dello spazio aereo di Varsavia a causa dell’intensa “attività aerea a lungo raggio della Federazione Russa, legata agli attacchi missilistici contro oggetti situati sul territorio dell’Ucraina”. Lo ha riferito il comando operativo polacco, citato dall’agenzia Pap. Quando l’intensità della minaccia è diminuita, ha precisato lo stesso comando operativo, “le forze e le risorse mobilitate sono tornate alle attività operative standard”. I “sistemi polacchi e alleati”, scrive su X il comando operativo, “monitorano costantemente la situazione sul territorio dell’Ucraina e rimangono costantemente pronti a garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco”.

Kiev, 99 tra droni e razzi russi contro sistema energetico

“La notte del 29 marzo 2024, il nemico ha lanciato un potente attacco missilistico e aereo sugli impianti del settore energetico dell’Ucraina, utilizzando vari tipi di missili e droni d’attacco”. Lo ha affermato il comandante dell’aeronautica militare ucraina, Nikolai Oleshchuk, citato da Ukrainska Pravda. Nel complesso sono stati lanciati 99 tra droni Shahed e razzi di diversa tipologia. Ottantaquattro di questi sono stati abbattuti dalle difese di Kiev. La società Ukrenergo ha riferito che le centrali termiche e idroelettriche in varie parti del Paese sono state danneggiate.

Isw: “Russia ha conquistato 500 km quadrati in ultimi mesi”

“L’Isw stima che le forze russe abbiano conquistato 505 chilometri quadrati di territorio da quando hanno lanciato le operazioni offensive nell’ottobre 2023. Si tratta di quasi 100 chilometri quadrati in più di territorio tra il 1° gennaio e il 28 marzo 2024, rispetto agli ultimi tre mesi del 2023 (sebbene questo ritmo di avanzamento potrebbe essere dovuto a una combinazione di carenza di materiale ucraino e condizioni meteorologiche più favorevoli in inverno che in autunno)”. Lo si legge sul sito dell’Institute for the study of war, un think tank con sede a Washington, negli Usa. “L’arrivo di un’assistenza occidentale sufficiente e regolare limiterebbe – si sottolinea – queste opportunità per le forze russe e fornirebbe alle forze ucraine la capacità di impedire” a Mosca “di ottenere guadagni tattici anche marginali, di degradare le capacità offensive russe e di prepararsi per future operazioni controffensive per liberare più territorio ucraino”.

Kuleba: “Mosca non nasconde più cooperazione militare con Nord Corea”

“La Russia è stata l’unico Paese a porre il veto a un progetto di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che estende il mandato del gruppo di esperti del Comitato per le sanzioni del 1718, che monitora le sanzioni, compreso l’embargo sulle armi, contro la Corea del Nord”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “Questa è in realtà una dichiarazione di colpevolezza. Mosca non nasconde più la sua cooperazione militare con la Corea del Nord nell’ottenimento di armi e munizioni in violazione delle sanzioni, nonché l’uso di armi nordcoreane nella guerra contro l’Ucraina”, aggiunge.

