Il presidente russo durante una conversazione con i militari nella regione di Tver

I caccia statunitensi F-16 forniti all’Ucraina diventeranno un obiettivo legittimo per la Russia se verranno utilizzati contro le forze armate di Mosca da aeroporti di paesi terzi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una conversazione con i militari nella regione di Tver. “Naturalmente, se vengono utilizzati da aeroporti di Paesi terzi, diventano per noi un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino”, ha detto rispondendo a una domanda su se le forze armate russe distruggeranno gli F-16 ucraini negli aeroporti Nato se dovessero trovarsi in questi ultimi. “Distruggeremo i loro aerei nello stesso modo in cui oggi distruggiamo i loro carri armati, i veicoli corazzati e altre attrezzature, compresi i sistemi di lancio multiplo di razzi”, ha sottolineato ricordando poi che gli F-16 possono trasportare a bordo armi nucleari. “Dovremo tenere conto anche di questo”, ha aggiunto.

Putin: “Russia non combatterà contro Nato, solo sciocchezze”

La Russia non ha intenzione di combattere con la Nato. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin affermando che “questa è solo una sciocchezza, la differenza nella spesa militare è grande”. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha ricordato che “nel 2022 gli Stati Uniti hanno speso 811 miliardi di dollari per le spese militari, mentre la Russia ha speso 72 miliardi”. “Le affermazioni sentite in Occidente sui presunti piani della Russia di attaccare l’Europa dopo l’Ucraina sono sciocchezze volte a intimidire le popolazioni dei paesi europei”, ha aggiunto Putin.

Putin: “Completa assurdità che vogliamo attaccare Europa”

“Per quanto riguarda le accuse sul fatto che attaccheremo l’Europa dopo l’Ucraina, si tratta di una completa assurdità” per “intimidire la popolazione al solo scopo di estorcere più denaro”. Lo dice il presidente russo, Vladimir Putin, durante un discorso con i militari nella regione di Tver, stando a quanto riporta Ria Novosti. “Questa è una totale sciocchezza: la possibilità di un attacco ad altri Paesi” come Polonia e Stati baltici “è solo una sciocchezza”, ribadisce. Si tratta di “un altro modo per ingannare la popolazione” e “farla pagare di più”, aggiunge.

