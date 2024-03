Il presidente russo: "Li distruggeremo come oggi distruggiamo i loro carri armati"

I caccia statunitensi F-16 forniti all’Ucraina diventeranno un obiettivo legittimo per la Russia se verranno utilizzati contro le forze armate di Mosca da aeroporti di paesi terzi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una conversazione con i militari nella regione di Tver. “Naturalmente, se vengono utilizzati da aeroporti di paesi terzi, diventano per noi un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino”, ha detto rispondendo alla domanda se le forze armate russe distruggeranno gli F-16 ucraini negli aeroporti Nato se dovessero trovarsi in questi ultimi. “Distruggeremo i loro aerei nello stesso modo in cui oggi distruggiamo i loro carri armati, i veicoli corazzati e altre attrezzature, compresi i sistemi di lancio multiplo di razzi“, ha sottolineato ricordando poi che gli F-16 possono trasportare a bordo armi nucleari. “Dovremo tenere conto anche di questo”, ha aggiunto.

