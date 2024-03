Lucy Shtein avrebbe diffuso notizie "false" sull'esercito di Mosca su Twitter

L’attivista Lucy Shtein del collettivo Pussy Riot è stata condannata in contumacia da un tribunale russo a sei anni per aver diffuso notizie “false” sull’esercito di Mosca motivate dall’odio politico. Lo scrive la testata online indipendente MediaZona spiegando che la condanna fa riferimento a un post su X, all’epoca dei fatti Twitter, del marzo 2022: Shtein commentava un video in cui i soldati ucraini sparavano alle gambe di quelli che, presumibilmente, erano militari russi. Oltre alla condanna principale, a Shtein è stato vietato anche di amministrare siti internet per tre anni e mezzo. L’attivista, già condannata nel 2021 per una “questione sanitaria”, è riuscita a fuggire dalla Russia nel 2022 nonostante il braccialetto elettronico.

