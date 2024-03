Il tycoon detiene la proprietà di quasi il 60% della società

In apertura di seduta a Wall Street vola il prezzo delle azioni della società Trump Media & Technology Group collegata al social media di Donad Trump ‘Truth‘ che è aumentato di oltre il 50% pochi minuti dopo l’esordio alla negoziazione sul Nasdaq con il ticker DJT.

Trump Media & Technology Group è stata acquisita lunedì da Digital World Acquisition Corp, che l’ha portata in Borsa. Prima dell’inizio delle negoziazioni, Trump Media aveva un valore di mercato di circa 6,8 miliardi di dollari, una cifra che aumenterà in modo significativo se i primi guadagni delle azioni reggeranno. Il tycoon detiene una quota di proprietà di quasi il 60% nella società.

Trump Media, che ha come suo core business la piattaforma social Truth, è stata acquisita lunedì da Digital World Acquisition Corp, veicolo societario creato ad hoc per l’ingresso in Borsa. Nell’ambito dell’operazione, Trump Media ha ora sostituito la stessa Digital World nelle contrattazioni al Nasdaq. Donald Trump ha una quota di circa il 60% della società, le cui azioni, alle 9.55 (le 14.55 in Italia) avevano registrato un rialzo del 47%, a 73,50 dollari. L’azionariato di Trump Media è in gran parte composto da piccoli azionisti, spesso sostenitori dell’ex presidente, piuttosto che da grandi investitori istituzionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata