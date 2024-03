Così l'ex presidente statunitense dopo il trionfo nel Super Tuesday

Donald Trump ha vinto quasi ovunque in occasione del Super Tuesday: uno degli appuntamenti più importanti per la politica americana durante il quale si vota in 15 Stati in contemporanea. Il tycoon alle primarie repubblicane si è imposto in 14 Stati su 15, cedendo il Vermont all’avversaria Nikki Haley.

“Ora stanno accadendo cose peggiori. Le cose che stanno accadendo ora sono impensabili e sono impensabili al confine, abbiamo milioni di persone che invadono il nostro Paese. Questa è un’invasione. Questa è la peggiore invasione, probabilmente, non abbiamo mai avuto nulla di simile. Nessun Paese ha mai avuto una cosa del genere. Oggi il numero potrebbe essere di 15 milioni di persone. E vengono da posti difficili e pericolosi”, ha detto l’ex presidente Usa dopo le votazioni, parlando da Palm Beach, Florida.

“Ma entrano nel nostro Paese. Li fermeremo. Chiuderemo i nostri confini. Dovremo deportare molte persone, molte persone cattive, perché il nostro Paese non può vivere così. Le nostre città stanno morendo soffocate, i nostri Stati stanno morendo. E francamente, il nostro Paese sta morendo. E noi renderemo l’America di nuovo grande, più grande che mai”, ha aggiunto.

