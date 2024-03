L'allerta nel Paese è al livello quattro su cinque

L’allerta terroristica in Spagna è attualmente al livello quattro, pari ad ‘alto’, in una scala che va da uno (molto basso) a cinque (molto alto). Non si prevede di aumentarlo dopo l’attentato terroristico avvenuto a Mosca. È quanto riferiscono fonti del ministero dell’Interno spagnolo a LaPresse.

Per il periodo di Pasqua, noto come Semana Santa, è stato previsto, come di consueto, un rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e risposta della polizia, dalla mezzanotte del 22 marzo alle ore 15 del 2 aprile. E, riferiscono le fonti, non sono previste modifiche al piano, che è stato annunciato prima dell’attentato a Mosca.

Durante il periodo di applicazione delle misure di rafforzamento per la Pasqua, le forze di sicurezza spagnole aumenteranno le misure di prevenzione, sorveglianza e risposta antiterroristica, nonché i controlli a campione di veicoli e persone, in tutti i luoghi in cui potrebbe esserci un’elevata presenza o transito di persone, come piazze e grandi vie commerciali; eventi ricreativi, sportivi o religiosi; edifici, centri o strutture emblematiche con una grande presenza di visitatori e, in generale, tutti quei luoghi o edifici in cui si prevede una particolare concentrazione di cittadini. Queste misure preventive saranno intensificate anche nei grandi centri di trasporto aereo, terrestre e marittimo, nelle infrastrutture e nei nodi di scambio, in particolare quelli che saranno utilizzati da un gran numero di persone e di traffico.

