Nelle strade della città scattano i festeggiamenti della comunità indù

La comunità indù di Karachi, in Pakistan ha celebrato domenica Holi, la festa dei colori. Il festival ruota attorno alla leggenda del dio indù Krishna che spruzza la sua consorte Radha e le sue amiche con i colori rosso, giallo, verde e zafferano. I devoti, con volti dipinti da polvere colorata, si sono scatenati al ritmo della musica spruzzandosi addosso acqua colorate. Durante i festeggiamenti le persone si sono scambiati anche dolci. Holi, che segna l’avvento della primavera, è ampiamente celebrato in India, Nepal e in altri paesi con grandi popolazioni della diaspora del subcontinente indiano.

