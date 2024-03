Per il vedovo dell'ex premier assassinata Benazir Bhutto è la seconda volta

Asif Ali Zardari è stato eletto come 14esimo presidente del Pakistan per la seconda volta. Zardari, 68 anni, era il candidato congiunto del Partito popolare pakistano (Ppp) e della Lega musulmana pakistana (Pml) di Nawaz Sharif. Ha ottenuto la maggioranza dei voti dell’Assemblea Nazionale del Pakistan, la camera bassa del Parlamento, e di tutte le assemblee provinciali per le elezioni presidenziali che hanno votato questa mattina. Ha ottenuto 411 voti mentre il suo avversario, Mahmood Khan Achakzai, 75enne candidato del Consiglio sunnita Ittehad e sostenuto dal partito dell’ex primo ministro Imran Khan, in carcere, si è fermato a 181.

Zardari è il vedovo dell’ex premier assassinata Benazir Bhutto e il padre dell’ex ministro degli Esteri Bilawal Bhutto-Zardari. Ha già ricoperto l’incarico di presidente tra il 2008 e il 2013. Era il favorito per la vittoria grazie alla sua alleanza con l’altra dinastia politica pakistana, gli Sharif, e al suo ruolo chiave nei colloqui per formare un governo di coalizione dopo le contestate elezioni parlamentari nazionali dell’8 febbraio. Domani presterà giuramento.

