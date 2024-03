Il bilancio dell'attacco sulla Crocus City Hall è di 133 morti e 152 feriti

IN AGGIORNAMENTO – Lutto nazionale in Russia nel secondo giorno dall’attentato alla Crocus City Hall di Mosca in cui hanno perso la vita 133 persone e più di 150 sono rimaste ferite. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis-K ma il presidente russo Vladimir Putin non ha mai nominato l’organizzazione islamica nel suo discorso alla nazione di sabato, facendo invece molti riferimenti alle autorità di Kiev e quindi alimentando i timori per una possibile escalation del conflitto in Ucraina. Ecco gli aggiornamenti di oggi, 24 marzo.

12:21 Putin riunirà nei prossimi giorni consiglio sicurezza

La prossima settimana, il presidente russo Vladimir Putin terrà una riunione con i membri del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa dopo l’attentato terroristico al Crocus City Hall dello scorso 22 marzo. Lo confermano i media russi.

08:55 Oggi giornata di lutto nazionale

Oggi in tutta la Russia è giornata di lutto nazionale, come proclamato dal presidente Vladimir Putin per onorare i morti e i feriti dell’attacco terroristico avvenuto nella sala da concerti Crocus a Mosca. Il bilancio attuale della strage è di 133 morti e 152 feriti.

08:08 Tajani: “Attentato era nell’aria”

L’attentato di Mosca “era nell’aria”, tanto che “noi avevamo avvertito i nostri connazionali sul sito della Farnesina di non recarsi in Russia e comunque, se sul posto, di non partecipare a eventi già l’8 marzo“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera. “Nessun italiano, dalle nostre informazioni, risulta coinvolto nell’attentato”, spiega. “Adesso speriamo che Putin non strumentalizzi un drammatico episodio di terrorismo per alzare la tensione: noi tutti ci dobbiamo impegnare per collaborare nella lotta al terrorismo, affinché non si ripetano più episodi simili”, ha concluso.

08:03 Bilancio attacco sale a 133 morti e 152 feriti

Secondo i dati aggiornati, il numero di persone rimaste ferite nell’attacco terroristico al Crocus City Hall è salito a 152. Lo ha confermato il Dipartimento principale del Ministero delle Emergenze russo per la Regione di Mosca, citato dalla Tass. Sono 133 le persone che hanno perso la vita, tra cui 3 bambini.

07:31 Consigliere Zelensky: “Putin userà attacco per escalation”

“Lo dico e lo ripeto, l’Ucraina non ha niente a che fare con l’attacco terroristico a Mosca. Perché siamo una democrazia, noi”. Così Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Repubblica. “Putin sta seguendo una precisa strategia”, sostiene Podolyak. “Prima di tutto vuole distogliere l’attenzione dalle recenti azioni massicce contro il nostro Paese. Il 22 marzo ha fatto lanciare missili sulla centrale idroelettrica Dniprohes a Zaporizhzhia. Una diga. L’ennesimo atto criminale davanti agli occhi del mondo. E poi, è chiaro che insistere sulla cosiddetta ‘pista ucraina’ gli serve per spiegare ai suoi cittadini perché d’ora in avanti parlerà esplicitamente di guerra e non più di operazione militare speciale”. Gli Usa avevano avvertito l’intelligence russa di possibili attacchi ma sono stati ignorati. Farlo “può rientrare in una strategia che punta a creare le condizioni per poi incolpare l’Ucraina“, aggiunge Podolyak.

