Il presidente russo: "Arrestati i quattro diretti responsabili"

Vladimir Putin, in un discorso tv alla Nazione, ha commentato l’attacco terroristico avvenuto a Mosca la sera del 23 marzo. “Tutti e quattro gli autori diretti dell’attacco terroristico, tutti coloro che hanno sparato e ucciso le persone, sono stati trovati e arrestati. Hanno cercato di fuggire e si sono spostati verso l’Ucraina, dove “, secondo i dati preliminari, “era stata preparata per loro una ‘finestra’ dal lato ucraino per attraversare il confine”, ha detto il presidente russo. Il bilancio momentaneo è di oltre 140 i morti e più di 100 feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata