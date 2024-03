Gli Stati Uniti "dispongono di informazioni di intelligence che confermano le affermazioni di responsabilità dello Stato Islamico"

IN AGGIORNAMENTO – Si è aggravato a 143 morti il bilancio dell’attacco che ieri sera ha preso di mira una sala concerti alla periferia di Mosca. Lo riferisce il comitato investigativo russo, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe, aggiungendo che “il bilancio delle vittime aumenterà ulteriormente”. Sono invece almeno 100 le persone ferite e ricoverate in ospedale in seguito all’attacco terroristico, rivendicato dall’Isis. Undici le persone arrestate nella mattina di sabato perché accusate dell’attentato. “Il direttore dell’Fsb Bortnikov ha riferito a Putin del fermo di 11 persone” fra cui “quattro terroristi che erano direttamente coinvolti nell’attacco terroristico”, ha riferito la presidenza russa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Gli Stati Uniti “dispongono di informazioni di intelligence che confermano le affermazioni di responsabilità dello Stato Islamico” nell’attentato a Mosca e “che non hanno motivo di dubitare di tali affermazioni”, ha riferito un funzionario americano a Cbs News.

Quattro dei sospettati per l’attacco sono stati fermati nella regione russa di Bryansk, vicino al confine con l’Ucraina, e gli inquirenti sono al lavoro per individuare i complici. Lo riferisce il Comitato investigativo russo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Poco prima il Cremlino aveva fatto sapere che il direttore dei servizi russi Fsb, Alexander Bortnikov, ha riferito al presidente russo Vladimir Putin dell’arresto di 11 persone in relazione all’attacco, fra cui “quattro terroristi che erano direttamente coinvolti nell’attacco terroristico”.

Fonti Usa: “C’erano informazioni su attacco Isis da novembre”

Una fonte vicina all’intelligence Usa ha riferito all’emittente Cbs, partner di Bbc, che c’era un flusso costante di informazioni da novembre sul fatto che l’Isis volesse colpire in Russia. Lo riporta la Bbc. Ieri fonti Usa avevano rapidamente confermato che gli Usa disponevano di informazioni che confermavano la rivendicazione dello Stato islamico. Il gruppo in serata aveva rivendicato l’attacco avvenuto in una sala concerti a Krasnogorsk, alla periferia ovest di Mosca, con una dichiarazione pubblicata sulla sua agenzia di stampa Amaq in cui si diceva che a compierlo è stata la sua branca in Afghanistan. Un funzionario dell’intelligence statunitense ha dichiarato ad Associated Press che nelle ultime settimane le agenzie di intelligence Usa avevano raccolto informazioni sul fatto che la branca dell’Isis stesse pianificando un attacco a Mosca e che ha aggiunto che i funzionari statunitensi avevano condiviso privatamente le informazioni all’inizio del mese con funzionari russi. Successivamente, poi, la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, ha confermato che il governo Usa aveva informazioni su un attacco pianificato a Mosca, cosa che aveva fatto scattare l’avvertimento del dipartimento di Stato ai cittadini americani, e ha sottolineato che Washington aveva condiviso le informazioni con le autorità russe in conformità con la sua politica di lunga data del “dovere di avvertire”. L’attacco di venerdì è giunto dopo che all’inizio di marzo l’ambasciata Usa a Mosca aveva diffuso una dichiarazione in cui invitava gli americani a evitare i luoghi affollati in vista di piani “imminenti” da parte di estremisti per prendere di mira i grandi raduni nella capitale russa, compresi i concerti, un avvertimento che era stato diffuso anche da diverse altre ambasciate occidentali. Vladimir Putin, che con le elezioni dello scorso fine settimana ha rinnovato il suo mandato alla presidenza per altri 6 anni dopo un’ampia repressione del dissenso, aveva respinto gli avvertimenti occidentali definendoli un tentativo di intimidire i russi: “Tutto ciò assomiglia a un aperto ricatto e a un tentativo di spaventare e destabilizzare la nostra società”, aveva dichiarato all’inizio della settimana.

Le condoglianze internazionali

Il presidente francese Emmanuel Macron “condanna fermamente l’attacco terroristico rivendicato dallo Stato islamico”, a Mosca. Lo riferisce l’Eliseo. Macron “sta monitorando attentamente la situazione. La Francia esprime la sua solidarietà alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo russo”.

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha espresso le sue condoglianze al presidente russo Vladimir Putin “per il grave attacco terroristico che ha causato molte vittime in una sala da concerto nell’Oblast di Mosca”. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua sul suo sito.

Ho parlato con il nostro Incaricato d’Affari in Russia per aggiornamenti su quanto sta accadendo a #Mosca.

Stiamo seguendo la situazione con l‘Unità di Crisi di @ItalyMFA.

Esprimo condanna verso ogni forma di terrorismo e vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 22, 2024

“Al momento non abbiamo notizia di alcun italiano coinvolto” nell’attacco di ieri in Russia a una sala concerti, “a Mosca sono circa 2.700” gli italiani “ma non abbiamo avuto alcuna segnalazione” ha invece riferito il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando al Tg1. “Io sono in costante contatto con la nostra ambasciata e con il nostro consolato a Mosca, con l’unità di crisi del ministero degli Esteri. Tutta notte sono stati a disposizione dei nostri concittadini ma non abbiamo alcuna segnalazione. Anche perché bisogna dire che con grande tempestività sia la nostra ambasciata a Mosca aveva invitato tutti gli italiani fin dall’8 marzo a non partecipare a manifestazioni culturali ed eventi con grande partecipazione di pubblico perché la polizia russa aveva annunciato l’arresto dei componenti di una cellula terroristica che voleva compiere attentati nella città di Mosca, quindi anche sul sito Viaggiare sicuri era stato dato questo messaggio ai nostri concittadini”, ha detto Tajani. E ancora: “Il nostro consolato, che è rimasto aperto tutta la notte, è attivo, è a disposizione dei nostri concittadini e dei loro familiari, come lo è l’unità di crisi del ministero degli Esteri”.

Farnesina e l’Ambasciata d’Italia @ItalyinRussia monitorano la situazione a Mosca, a seguito dell’attentato al Crocus City. Min. @Antonio_Tajani ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione vi invitiamo a contattare la nostra Unità di Crisi al numero +39 06 36225 pic.twitter.com/CfWbq4GTzT — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) March 22, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata