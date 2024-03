Era programmato per oggi, dovrebbe invece avvenire lunedì

È stato rinviato a lunedì nella mattinata ora di New York il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite inizialmente in programma per oggi su una nuova risoluzione per un cessate il fuoco umanitario a Gaza durante il mese sacro musulmano di Ramadan. Lo riferisce un diplomatico Onu. La risoluzione, presentata dai 10 membri eletti del Consiglio, è sostenuta da Russia e Cina, che venerdì hanno posto il veto a una risoluzione sponsorizzata dagli Stati Uniti che sosteneva “un cessate il fuoco immediato e duraturo” nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza.

Il Gruppo arabo alle Nazioni Unite, composto da 22 Paesi, ha rilasciato una dichiarazione nella serata locale di venerdì in cui si appella a tutti i 15 membri del Consiglio “affinché agiscano con unità e urgenza” e votino la risoluzione “per fermare lo spargimento di sangue, preservare le vite umane e scongiurare ulteriori sofferenze e distruzioni”. “È già da tempo passato il tempo di un cessate il fuoco”, ha dichiarato il Gruppo arabo. Il Ramadan è iniziato il 10 marzo e termina il 9 aprile.

