A Deir al-Balah i cittadini attendono davanti alla banca

Il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza rende difficile la vita dei civili palestinesi sotto tutti gli aspetti. A Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia, i cittadini si sono messi in fila davanti a una delle poche filiali funzionanti della Bank of Palestine per ritirare denaro. Alcune persone parlano di attese di 4 o 5 giorni.

