IN AGGIORNAMENTO – La riunione di due giorni del Consiglio europeo è iniziata. I leader terranno prima un pranzo di lavoro con il Segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Seguiranno discussioni su: sostegno all’Ucraina, difesa e sicurezza, Medioriente, allargamento, relazioni esterne, migrazione, agricoltura, Semestre europeo. Anche la premier Giorgia Meloni è arrivata al Consiglio europeo di Bruxelles intorno all’ora di pranzo.

Ieri la premier durante le comunicazioni in Aula alla Camera ha ‘difeso’ la compattezza del governo dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini sulle elezioni russe. Tensione con i leader dell’opposizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Al suo arrivo, l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, ha detto: “Dobbiamo studiare cosa succede se diciamo che Israele ha il diritto di difendere, e certamente Israele ha il diritto di difendersi, non di vendicarsi”. E ha aggiunto: “Certamente sosteniamo il diritto di difendersi ma allo stesso tempo ciò deve essere fatto in conformità con il diritto internazionale. Giusto. Allora perché non diamo un’occhiata se è successo davvero? Perché non analizziamo cosa sta succedendo con il diritto internazionale? Altrimenti è pura retorica. Abbiamo un rappresentante speciale per i diritti umani. Ho lavorato con lui per studiare la realtà sul campo e riferire ai ministri. Sulla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele per il momento non è stata raggiunta l’unanimità ma non possiamo chiudere gli occhi”, ha sottolineato. “Sono felice che oggi il Consiglio cercherà di approvare conclusioni che vanno ben oltre le prime conclusioni di ottobre, quando chiedevamo pause umanitarie. Oggi siamo molto più avanti, supportando Unrwa, chiedendo un cessate il fuoco sostenibile e mostrando forte preoccupazione per la situazione a Gaza, quello che sta accadendo è qualcosa di inaccettabile. E se è inaccettabile non deve essere accettato. Quello che sta succedendo oggi è il fallimento dell’umanità, non è una crisi umanitaria, è il fallimento dell’umanità”.

“Sono abbastanza sicuro che stiamo inviando un segnale molto chiaro a Putin, che ha sbagliato i calcoli se ritiene che non saremo in grado di sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario” ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al suo arrivo al suo arrivo al consiglio europeo. “L’utilizzo deii profitti” degli asset russi congelati “è un piccolo ma importante elemento fondamentale”, ha detto ancora Scholz.

