D’Alema: “Meloni sospesa nel nulla dopo l’illusione di essere ponte Trump-Europa”

“Non ho capito bene se la presidente Meloni sia uscita dalla cultura “Maga” oppure no. Perché fino a qualche giorno fa era lì. Effettivamente siamo in una situazione internazionale che non abbiamo mai conosciuto perché il disordine di cui sono portatori sia Usa sia Russia ha sconvolto i parametri delle relazioni internazionali. Il vero problema è che l’Italia ha trascurato quello che doveva essere il suo fondamentale legame e cioè l’unità dell’Europa. Con l’illusione che Meloni potesse essere il collegamento tra Trump e l’Europa per poi ritrovarsi sospesa nel nulla”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema a margine della presentazione del numero 1/2026 della rivista “Italianieuropei” alla Camera.