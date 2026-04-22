Giustizia, Nordio: “In settimana incontro Anm per depenalizzazione reati”

“In settimana riceviamo l’Anm tra le tante cose di cui parleremo, visto che loro giustamente hanno detto che in Italia ci sarebbe bisogno di una forte depenalizzazione, vediamoci e raggiungiamo un punto anche di accordo. Dobbiamo sapere proprio da loro, che hanno lanciato questa iniziativa, quali possono essere le ipotesi di depenalizzazione, perché quando vai a toccare un reato, immancabilmente qualche altro ti dice che quel reato tutela un bene che non può rimanere senza tutela penale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della presentazione del libro ”Liberale è” di Giuseppe Benedetto.