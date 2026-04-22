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mercoledì 22 aprile 2026

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Giustizia, Nordio: “In settimana incontro Anm per depenalizzazione reati”

LaPresse
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“In settimana riceviamo l’Anm tra le tante cose di cui parleremo, visto che loro giustamente hanno detto che in Italia ci sarebbe bisogno di una forte depenalizzazione, vediamoci e raggiungiamo un punto anche di accordo. Dobbiamo sapere proprio da loro, che hanno lanciato questa iniziativa, quali possono essere le ipotesi di depenalizzazione, perché quando vai a toccare un reato, immancabilmente qualche altro ti dice che quel reato tutela un bene che non può rimanere senza tutela penale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della presentazione del libro ”Liberale è” di Giuseppe Benedetto.