Il presidente russo è stato riconfermato con oltre l'80% dei voti

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che nessuno sarà in grado di intimidire il popolo russo e di sopprimere la sua volontà e la sua coscienza. Putin ha parlato sul palco circondato dai volontari della sua campagna elettorale, dopo che i risultati preliminari indicavano la sua vittoria alle elezioni con circa l’87% dei voti. “Non importa chi e come voglia intimidirci, sopprimere la nostra volontà e la nostra coscienza. Nessuno è mai riuscito a farlo, come ho già detto, non ci sono riusciti ora e non ci riusciranno mai in futuro”, ha detto Putin.

