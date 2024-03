Il capo del Cremlino si rivolge anche alla Francia: "Svolga un ruolo che porti a una soluzione pacifica"

In caso di un conflitto su vasta scala tra Russia e Nato, il mondo sarà “ad un passo dalla terza guerra mondiale“. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando con i media dal suo comitato elettorale dopo la vittoria delle elezioni presidenziali. Lo riporta Ria Novosti. “Penso che tutto sia possibile nel mondo moderno, ma ho già detto, ed è chiaro a tutti, che questo porterebbe a un passo da una terza guerra mondiale su vasta scala. Penso che quasi nessuno sia interessato a questo”, ha dichiarato. Poi il capo del Cremlino si è rivolto alla Francia: “Mi piacerebbe molto che la Francia svolgesse un ruolo che non porti all’aggravamento del conflitto ma al contrario stiamo parlando di possibili vie per una soluzione pacifica – ha detto – non tutto è perduto

