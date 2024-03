Lo rivela il 'The Sunday Times': ad aprile potrebbe postare una foto del piccolo Louis

Dopo le polemiche nate per la foto postata da Kate Middleton sui canali ufficiali dei Principi del Galles, foto che si è rivelata essere ritoccata e che aveva interessato tutto il mondo, poiché era la prima ufficiale dopo la sua operazione in ospedale, Kate “potrebbe affrontare il mistero della salute durante un impegno pubblico, dicono gli amici”. Lo rivelta il ‘The Sunday Times’, spieganto però che al momento, “scosso dalla frenesia per una foto di famiglia, il Principe di Galles è determinato a proteggere la sua ‘bolla’ e ad aiutare la moglie a tornare in servizio il mese prossimo. Ma quali sono i suoi prossimi passi?”, si chiede il quotidiano britannico.

Il 23 aprile è il compleanno del piccolo Louis (e poco dopo, il 2 maggio, è invece il compleanno di Charlotte): proprio i festeggiamenti per il piccolo Louis potrebbero essere l’occasione di postare una nuovo foto pubblica.

