Oggi sui social ufficiali dei principi del Galles è stata postata la prima foto ufficiale di Kate Middleton dopo l’operazione addominale alla quale era stata sottoposta a gennaio. “Grazie per i vostri gentili auguri e il supporto continuo in questi due mesi. Auguro a tutti una buona Festa della mamma” si legge sull’account X, vicino alla foto di Kate Middleton con i tre figli Charlotte, Louis e George. Nel post si precisa che a scattare la foto è stato il principe del Galles, William. La principessa del Galles era stata ricoverata in ospedale a metà gennaio, quando era stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale programmato. Lo aveva annunciato Kensington Palace. Il 29 gennaio Kensingotn Palace aveva annunciato le dimissioni di Kate. Erano poi circolate alcune fotografie della principessa del Galles tempo dopo, ma non ufficiali.

