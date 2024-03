Immagini di un precedente attacco ad al-Shifa

Lo riferisce Al Jazeera, citando giornali locali, aggiungendo che un portavoce di Hamas si trova nella struttura medica

IN AGGIORNAMENTO – Le forze armate israeliane hanno circondato e aperto il fuoco contro l’ospedale al-Shifa di Gaza. Lo riferisce Aljazeera citanto fonti locali, aggiungendo che secondo un portavoce militare i combattenti di Hamas si sono raggruppati all’interno della struttura medica. In un comunicato di Hamas si legge che le truppe israeliane pesantemente armate, accompagnate da droni e carri armati, hanno lanciato l’offensiva nelle prime ore dell’alba di lunedì e hanno iniziato a sparare all’interno del complesso, minacciando la vita di migliaia di persone. Intanto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato a procedere con un attacco di terra a Rafah a Gaza, mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz mette in guardia contro un attacco alla città meridionale, dove si stanno rifugiando più di un milione di civili palestinesi.

Il Ministero della Sanità di Gaza afferma che circa 30.000 persone, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, sono intrappolate all’interno del complesso medico di al-Shifa in mezzo all’assalto di Israele. Secondo quanto si legge su Aljazeera in un messaggio in inglese su Telegram, si legge che chiunque “tenta di muoversi viene preso di mira dai proiettili dei cecchini e dai quadricotteri”.

Il ministero ha aggiunto che il raid in corso ad al-Shifa è il quarto in Israele dal 7 ottobre. Il ministero ha inoltre affermato che il raid, iniziato alle 2 del mattino ora locale (00:00 GMT), ha provocato un non precisaro “numero di martiri e feriti”. C’erano veicoli israeliani all’interno del cortile dell’ospedale e che le forze israeliane hanno lanciato missili e aperto il fuoco contro l’edificio chirurgico specializzato di al-Shifa.

Idf: ucciso alto esponente di Hamas

Durante l’operazione l’Idf avrebbe ucciso Fa’aq Mabhouh, capo della sicurezza interna di Hamas. Lo riporta Haaretz, citando le forze israeliane. Mabhouh era considerato responsabile, tra le altre cose, della sincronizzazione delle operazioni di Hamas nella Striscia di Gaza.

Idf parlano di 80 arresti

Circa 80 persone, tra cui alcuni appartenenti ad Hamas, sono state arrestate dalle forze armate di Israele nel corso di una incursione nell’ospedale di al-Shifa a Gaza. Lo rende noto l’Idf israeliano – come riportato dal Jerusalem Post – spiegando che la reinvasione dell’ospedale, situato nel nord di Gaza, è iniziata intorno alle 2:30 di lunedì mattina presto e ha coinvolto un mix di fanteria regolare della divisione 162 dell’IDF, mezzi corazzati, forze speciali, Shin Bet e unità 504 di raccolta di informazioni dell’IDF. Sebbene l’IDF abbia affermato di aver colto di sorpresa un gruppo di terroristi che erano tornati ad al-Shifa, ha affermato di aver dato un avvertimento generale al personale medico locale e di aver seguito il ritorno dei terroristi da molto tempo. Più specificamente, l’IDF ha spiegato di aver pianificato l’operazione per un certo numero di giorni, aspettando il momento giusto per cogliere Hamas alla sprovvista.

Unrwa, 400 dipendenti uccisi a Gaza e oltre 1000 feriti

“Oltre 150 nostre strutture sono state distrutte, 400 dipendenti sono stati uccisi e oltre mille sono rimasti feriti” a Gaza “a causa della guerra israeliana”. Lo ha dichiarato il Commissario generale dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, incontrando al Cairo il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. A riportarlo è il giornale egiziano Al Qahera. Lazzerini ha poi aggiunto che Israele “ha arrestato e maltrattato diversi dipendenti” dell’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente.

Biden parlerà oggi con Netanyahu

Sarebbe previsto per oggi un colloquio telefonico tra il presidente americano, Joe Biden, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta The Times of Israel, citando un funzionario israeliano. Il colloquio dovrebbe svolgersi alle 16.30 ora di Israele (le 15.30 in Italia ndr). Una conversazione che avverrà nel quadro delle crescenti tensioni tra il governo israeliano e la Casa Bianca sulla guerra nella Striscia di Gaza.

