Soldati israeliani nella struttura dopo l'operazione contro Hamas

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di avere consegnato incubatrici per neonati, alimenti per bambini e forniture mediche all’ospedale di al-Shifa a Gaza durante “l’operazione precisa e mirata” nel complesso ospedaliero. Le forze israeliane assicurano che “squadre mediche e soldati di lingua araba sono sul posto per garantire che queste forniture raggiungano chi ne ha bisogno”. Intanto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrive su X: “Le notizie di un’incursione militare nell’ospedale di al-Shifa sono molto preoccupanti. Abbiamo perso di nuovo i contatti con il personale sanitario dell’ospedale. Siamo estremamente preoccupati per la loro sicurezza e per quella dei loro pazienti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata