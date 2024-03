Intervento del capo della diplomazia Ue allo European Humanitarian Forum 2024

“La fame a Gaza è usata come arma di guerra. E non si tratta di mancanza di scorte sufficienti, ci sono derrate alimentari bloccate”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Josep Borrell intervenendo allo European Humanitarian Forum 2024, a Bruxelles. “Questa è una guerra di bambini. Più bambini sono stati uccisi a Gaza in questi mesi che in tutto il mondo negli ultimi quattro anni”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

