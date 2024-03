In settimana Blinken sarà in Arabia Saudita ed Egitto

IN AGGIORNAMENTO – Il segretario di Stato americano Antony Blinken questa settimana si recherà in Arabia Saudita e in Egitto per discutere gli sforzi per garantire un accordo sugli ostaggi a Gaza e aumentare gli aiuti umanitari al territorio palestinese. Lo ha confermato il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. Blinken terrà colloqui con i leader sauditi a Jeddah mercoledì prima di recarsi al Cairo giovedì per colloqui con le autorità egiziane.

Biden: “Israele ha diritto ad attaccare Hamas ma serve cessate il fuoco”

“Oggi ho parlato nuovamente con il Primo Ministro Netanyahu degli ultimi sviluppi in Israele e Gaza. Ho continuato ad affermare che Israele ha il diritto di attaccare Hamas, un gruppo di terroristi responsabile del peggior massacro del popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto. E ho ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato come parte di un accordo per la liberazione degli ostaggi, della durata di diverse settimane, in modo da poter riportare gli ostaggi a casa e aumentare gli aiuti ai civili a Gaza”. Così il presidente americano Joe Biden su X. “Ho chiesto al Primo Ministro di inviare una squadra a Washington per discutere come colpire Hamas senza una grande operazione di terra a Rafah“, nel sud della striscia di Gaza.

