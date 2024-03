Scontato l'esito: Putin verso la vittoria

Si sono aperti i seggi elettorali a Mosca per il terzo e ultimo giorno di votazioni per le elezioni presidenziali. Scontato l’esito del voto, destinato a garantire a Vladimir Putin un altro mandato di sei anni. Il capo del Cremlino, infatti, non deve affrontare seri sfidanti dopo aver represso il dissenso politico durante il suo quasi quarto di secolo di governo. Secondo gli esperti, le condizioni del voto non sono né libere né corrette. La moglie di Alexej Navalny, Julia, ha invitato gli elettori a presentarsi a mezzogiorno dell’ultimo giorno di voto per formare lunghe code ai seggi, come atto dimostrativo contro Putin. Nei primi due giorni di voto l’affluenza aveva superato il 50 per cento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata