La principessa sui social dopo la pubblicazione dello scatto con i suoi figli: "Esperimento di editing"

La principessa del Galles, Kate Middleton, si è scusata sui social per la pubblicazione, ieri, della sua prima foto dopo l’intervento subito all’addome che la mostrava circondata dai tre figli in occasione della Festa della mamma che nel Regno Unito si celebrava ieri. Lo riporta Sky News, ricordando che lo scatto era poi stato ritirato dalle più importanti agenzia di stampa che sospettavano fosse stato manipolato.

“Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente sperimento l’editing – afferma Kate – Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma”.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

