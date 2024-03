Nell'immagine ci sarebbe un'incongruenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte

La prima foto ufficiale di Kate, principessa del Galles, dopo l’intervento chirurgico all’addome al quale è stata sottoposta quasi due mesi fa, è stata ritirata dall’Associated Press e da altre grandi agenzie fotografiche come Afp e Reuters. La foto, che ritrae Kate circondata dai tre figli, era stata attribuita al principe William da Kensington Palace, che l’ha distribuita attraverso le agenzie e i canali social. Ma Ap, così come altre grandi agenzie che avevano distribuito l’immagine ai loro clienti, ha deciso di ritirarla perché a un esame approfondito la foto appare manipolata e non in linea con gli standard dell’Associated Press. In particolare, l’immagine mostra un’incongruenza nell’allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte. La diffusione della foto, avvenuta domenica, ha fatto seguito a settimane di intense speculazioni sui social media su dove si trovasse Kate da quando ha lasciato l’ospedale il 29 gennaio, dopo un ricovero di quasi due settimane a seguito di un intervento chirurgico programmato. La principessa del Galles non appariva in pubblico dal giorno di Natale. Sul ritiro della foto da parte delle agenzie è intervenuto su Twitter Chris Ship, Royal Editor di Itv News, che parla di “domande serie” alle quali Kensington Palace dovrà rispondere. La vicenda conquista anche la prima pagina del Daily Telegraph, che nel titolo di apertura scrive: “Secondo le agenzie la foto del Palazzo era manipolata”.

