La principessa del Galles ringrazia chi le è stato vicino

Prima foto di Kate ufficiale postata sui social dei principi del Galles, a circa due mesi dall’operazione addominale alla quale era stata sottoposta. “Grazie per i vostri gentili auguri e il supporto continuo in questi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma” si legge sull’account X, vicino alla foto di Kate Middleton con i tre figli Charlotte, Louis e George, tutti sorridenti.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024